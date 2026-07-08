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22:08, 8 июля 2026Мир

Президент Сербии поставил Украину перед фактом

Вучич: Сербия и Украина не скоро станут членами ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поставил Украину перед фактом в вопросе вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом он заявил в эфире сербского радио и телевидения.

«Мы не скоро станем членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы нас могли принять», — сказал он.

По его словам, на позицию Брюсселя в вопросе вступления Сербии в ЕС влияют и другие факторы, включая проблему Косово и отношения Белграда с Россией и Китаем.

Ранее Вучич заявил, что странам-кандидатам на вступление в ЕС не следует рассчитывать на быстрое расширение блока в ближайшие годы. «Мы не должны ожидать чудес», — добавил он.

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