«Спартак» уволил Кононова с поста главного тренера

Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщается на сайте красно-белых.

«Руководство приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против "Оренбурга" подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что к матчу 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», запланированного на 6 октября, команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

Ранее 29 сентября «Спартак» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура РПЛ. Это поражение стало для красно-белых четвертым подряд в чемпионате России. Команда занимает девятое место в таблице.

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