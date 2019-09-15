В «Спартаке» оценили возможность увольнения главного тренера

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова. Слова функционера передает ТАСС.

По словам Цорна, Кононов не подавал в отставку. Также он выразил надежду на то, что результат к команде со временем придет. «У нас есть цель — групповой этап Лиги чемпионов. Мы стремимся к результатам, которые были два года назад», — заявил гендиректор «Спартака».

В текущем сезоне московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы, а также вылетел из национального Кубка — соответствующие задачи были поставлены перед Кононовым в мае. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте. Команда потерпела три поражения подряд во всех турнирах.

В мае красно-белые также отказались увольнять Кононова, несмотря на то, что он не сумел выполнить поставленных перед ним задач — выйти в Лигу чемпионов и выиграть Кубок России. Тренер работает со «Спартаком» с ноября 2018-го.

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