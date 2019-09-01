Тренер «Спартака» нашел причину домашнего поражения от «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что на его игре его команды в проигранном матче с «Зенитом» (0:1) сказался плотный график. Слова специалиста передает Sports.ru.

По мнению Кононова, «Спартак» имел преимущество над соперником в первом тайме, во второй же половине игра была равной. «Девять матчей за 30 дней сказались. Это мое субъективное мнение», — сказал тренер. В целом же красно-белые выглядели лучше «Зенита», отметил Кононов.

Матч прошел ранее 1 сентября и завершился со счетом 0:1. Единственный гол забил защитник «Зенита» Юрий Жирков.

Для питерцев эта победа стала первой в последних трех матчах Премьер-лиги. Ранее питерцы сыграли вничью с «Ахматом» и проиграли «Уфе». «Спартак» проиграл впервые с третьего тура.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, по дополнительным показателям уступая «Краснодару». «Спартак» идем шестым.

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