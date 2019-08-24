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«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России

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Андрей Лунев

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне-2019/2020 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В седьмом туре чемпионата страны сине-бело-голубые на выезде проиграли «Уфе». Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил полузащитник Даниил Фомин.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков. Второе и третье место делят между собой «Локомотив» и «Краснодар», набравшие по 13 очков. Их матч в рамках седьмого тура чемпионата страны состоится позднее, в 19:00 по московскому времени.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 1 сентября в 19:00.

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