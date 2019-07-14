«Зенит» с победы стартовал в чемпионате России

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в воскресенье, 14 июля, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче забил полузащитник хозяев Александр Ерохин на 46-й минуте, а спустя две минуты отличился форвард Артем Дзюба. «Тамбов» ответил результативным действием полузащитника Олабирана Муйвы.

В первом матче сезона-2019/2020 сыграли «Динамо» и тульский «Арсенал». Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый тур чемпионата завершится 15 июля.

«Зенит» — действующий чемпион России.

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