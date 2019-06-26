РПЛ предложили расширить иностранными клубами

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о расширении Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Sport24

Гинер заявил, что нужно обязательно расширять лигу, в частности иностранными клубами. «Есть "Арарат" Ереван — хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть "Кайрат", "Астана", минское "Динамо". Клубы, где есть хозяева, — частные клубы», — отметил он.

По мнению президента ЦСКА, РПЛ должна усилиться клубами, которые имеют возможность выступать на уровне российского чемпионата. Он добавил, что тогда лигу ждет больше интересных матчей, а футболисты станут более квалифицированными.

Ранее 26 июня в РПЛ был изменен лимит на легионеров. С сезона-2020/2021 в заявке команды может быть не более восьми игроков с паспортом другой стороны, при этом будут сняты ограничения по числу иностранцев на поле. В настоящий момент в чемпионате России действует правило, позволяющее одновременно играть не более шести иностранным футболистам, при этом их число в заявке не ограничено.

РПЛ была основана в 2001 году. С момента основания в ней участвуют 16 клубов.

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