Сборная России показала один день игрока команды

Сборная России показала, как проходит день полузащитника национальной команды и московского ЦСКА Ильзата Ахметова. Видео появилось на YouTube-канале команды.

Ахметов рассказал о режиме дня, любимых блюдах, деталях тренировочного процесса и самых длительных перелетах. В ролике показано общение футболиста с болельщиками и шутки товарищей по команде.

21-летний хавбек принял участие в трех матчах сборной России. За ЦСКА он сыграл в 26 встречах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметился двумя результативными передачами.

Сборная России проведет следующий матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии 6 сентября.

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