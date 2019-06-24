Сборная России показала один день игрока команды

Сборная России показала, как проходит день полузащитника национальной команды и московского ЦСКА Ильзата Ахметова. Видео появилось на YouTube-канале команды.
Ахметов рассказал о режиме дня, любимых блюдах, деталях тренировочного процесса и самых длительных перелетах. В ролике показано общение футболиста с болельщиками и шутки товарищей по команде.
21-летний хавбек принял участие в трех матчах сборной России. За ЦСКА он сыграл в 26 встречах Российской премьер-лиги (РПЛ) и отметился двумя результативными передачами.
Сборная России проведет следующий матч в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии 6 сентября.
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