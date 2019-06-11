Сборная России одержала третью победу в отборочном турнире к Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Кипра в четвертом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 38-й минуте встречи забил полузащитник Алексей Ионов.

После четырех матчей отборочного турнира сборная России набрала девять очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 12 очков. Кипр располагается на предпоследнем, пятом месте (3 очка).

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 6 сентября.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы. Соревнования пройдут летом 2020 года в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

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