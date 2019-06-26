В российском футболе вновь изменился лимит на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) утвердил новый формат лимита на легионеров в чемпионате страны. Об этом сообщает ТАСС.

С сезона-2020/2021 для клубов будет введена схема «8+17»: из 25 футболистов в заявке может быть не более восьми игроков из других стран, при этом количество одновременно находящихся на поле легионеров не будет ограничено. В настоящий момент в чемпионате России действует лимит, позволяющий одновременно играть не более шести иностранным футболистам, при этом их количество в заявке не ограничено.

Впервые лимит на легионеров был введен в России в 2005 году. С того момента он неоднократно менял формацию. Так, изначально на поле могли выходить максимум пять игроков с паспортом другой страны. Он менялся в 2006-м, 2009-м и 2012-м, а к нынешнему варианту РФС пришел в 2015 году.

Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В прошедшем сезоне в его составе на поле выходили 15 легионеров.

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