Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые

Расходы на сборные России по футболу в 2018 году вдвое превысили запланированные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет о деятельности Российского футбольного союза (РФС).

Исходя из данных отчета бюджет на расходы сборных России составлял 1 миллион 216,4 тысячи рублей, но в итоге было потрачено 2 миллиона 427,8 тысячи рублей. Отклонение составило 1 миллион 211,40 тысячи рублей.

Указанная сумма была потрачена на содержание основной и молодежной сборных, а также национальных команд, в которых выступают футболисты в возрасте до 20, 19, 18, 17, 16 и 15 лет.

В июне прошлого года «Чемпионат.com» сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит сборной России 16 миллионов долларов за чемпионат мира-2018: 8 миллионов за участие в групповом этапе, 4 миллиона за преодоление первого раунда и еще 4 миллиона за победу в 1/8 финала. Отмечалось, что большая часть суммы пойдет на покрытие расходов РФС на подготовку сборной.

На прошедшем в 2018 году домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала турнира, показав лучший результат в истории. На пути к полуфиналу команда по пенальти проиграла сборной Хорватии.

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