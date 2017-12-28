Российских футболистов оставят без премии на ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) не выплатит премиальные игрокам национальной команды за выступление на чемпионате мира 2018 года. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает «Р-Спорт».

По информации агентства, РФС не будет выделять дополнительные премиальные из собственных средств — в организации добавили, что у турнира существует свой призовой фонд.

«Победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов, а вышедшие из группы команды заработают по 12 миллионов долларов. Призовые от ФИФА (Международной федерации футбола — прим.«Ленты.ру») поделят в пропорции 70 на 30: 70 процентов получат игроки за свое выступление, 30 процентов — РФС на общие расходы», — рассказал «Р-Спорту» источник.

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Также сообщается, что гарантированные 8 миллионов долларов за участие пойдут на покрытие расходов на организацию турнира. Таким образом, в случае невыхода из группы российские футболисты останутся без премии.

7 декабря вице-премьер Виталий Мутко заявил, что футболисты сборной России лишатся дополнительной премии по итогам чемпионата мира-2018. По словам чиновника, игроки получат только те деньги, которые заработают.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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