Мутко отказал сборной России по футболу в дополнительной премии

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что футболисты сборной России не получат дополнительной премии по итогам чемпионата мира-2018. Слова чиновника приводит агентство «Интерфакс».

«Материальная мотивация не стоит. У нас подписан контракт со сборной, есть доходы от каждого матча. Все, что они выиграют, то и получат, никаких средств сверху нет», — заявил Мутко.

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По его словам, команда обновлена, в ней много молодых игроков. «Сборная очень настроена представить честь своей страны, сделать все, чтобы не разочаровать болельщика. Они понимают всю ответственность, так как играют на домашнем чемпионате мира», — добавил президент РФС.

1 декабря сборная России узнала соперников по группе А. Помимо хозяев турнира, в нее вошли команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. С последней россияне сыграют в матче открытия мундиаля. Эти два коллектива — худшие из всех участников чемпионата мира.

Мировое первенство состоится в период с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.