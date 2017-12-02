Черчесов определился с капитаном на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал будущего капитана команды на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Черчесов заявил, что капитаном станет вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. «Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев — очень важный для нас игрок», — отметил тренер.

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По мнению наставника, голкипер уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень как в сборной, так и в ЦСКА. «Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры», — добавил Черчесов.

1 декабря стали известны соперники сборной России на ЧМ — Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

В составе армейцев Акинфеев 27 ноября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» прервал антирекордную серию по количеству матчей подряд, в которых он пропускал мячи. В сборной России 31-летний голкипер провел более 100 матчей, а в 2008 году завоевал бронзу чемпионата Европы.