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Чемпионат мира в России принес ФИФА рекордные деньги

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Международная федерация футбола (ФИФА) получила 5,3 миллиарда долларов от проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщается в финансовом отчете, опубликованном на сайте организации.

Согласно документу, в период с 2015 по 2018 год доход ФИФА составил 6,421 миллиарда долларов. Из этой суммы 5,357 миллиарда приходится на мундиаль, прошедший в России летом 2018 года. Таким образом турнир стал самым прибыльным в истории. Также ФИФА получила рекордные деньги за четырехлетний период.

В феврале президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира в России был самым красивым в истории. А в октябре совет федерации официально признал мундиаль 2018 года лучшим в истории.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одолевшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории. На пути к полуфиналу команда по пенальти проиграла сборной Хорватии.

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