Чемпионат мира по футболу в России назвали самым красивым в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в очередной раз высоко оценил прошедший в России летом 2018-го чемпионат мира. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Это был лучший и самый красивый мундиаль за все время», — заявил Инфантино.

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Еще во время турнира Инфантино высоко оценил уровень инфраструктуры в России. Функционер охарактеризовал российский мундиаль как лучший в истории проведения чемпионатов мира.

Чемпионат мира-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, одолевшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав лучший результат в истории. В матче за выход в полуфинал мундиаля команда Станислава Черчесова уступила по пенальти сборной Хорватии.

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