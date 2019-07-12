Завершился первый матч РПЛ сезона-2019/2020

Московское «Динамо» сыграло вничью (1:1) с тульским Арсеналом в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 16-й минуте отличился португальский хавбек «Динамо» Мигель Кардозу. На счету португальца также и первая желтая карточка в чемпионате. На 84-й минуте защитник туляков Гиа Григалава ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Антона Шунина.

13 июля пройдут три встречи чемпионата: «Урал» примет «Уфу», московский «Спартак» дома сыграет с дебютантом РПЛ «Сочи», «Ростов» сыграет с «Оренбургом».

Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака начнет выступления в новом сезоне 14 июля матчем против новичка РПЛ «Тамбова». В тот же день ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», «Ахмат» примет «Краснодар». Завершится первый тур в понедельник 15 июля матчем «Локомотива» и «Рубина».

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