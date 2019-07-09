Глава РПЛ заявил о превосходстве над чемпионатом Англии

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поделился мнением о положении отечественного чемпионата относительно ведущих лиг Европы. Слова функционера передает ТАСС.

Прядкин напомнил, что согласно таблице коэффициентов УЕФА РПЛ занимает шестое место. Однако, по его мнению, в отношении организации, безопасности и инфраструктуры положение российского чемпионата выше, чем у «вышестоящих лиг».

«Мы обходим не только Италию. По стадионам, безопасности, организации мы превосходим даже Англию. 95 процентов наших клубов обладает новыми аренами», — заявил Прядкин.

По итогам прошедшего сезона матчи английского чемпионата посетили 14,5 миллиона зрителей. Игры РПЛ с трибун посмотрели 4 миллиона человек, что является лучшим результатом в истории лиги.

К чемпионату мира-2018, который прошел в России, было возведено девять новых арен (еще два стадиона подверглись капитальной реконструкции — «Лужники» и «Екатеринбург Арена»). Среди представителей РПЛ только «Ростов» и «Крылья Советов» выступали в сезоне 2018/2019 на новых аренах.

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