С молчанием футболистов РПЛ решили бороться

В Российской премьер-лиге (РПЛ) решили предусмотреть дисциплинарные санкции в адрес игроков, которые избегают общения с журналистами после матчей чемпионата. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В РПЛ обеспокоены нынешней ситуацией в чемпионате России: футболисты зачастую стремятся избежать общения с прессой сразу после матчей. В таких случаях они не покидают поле через микст-зону.

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев подтвердил, что в лиге намерены изменить регламент и предусмотреть санкции. Он подчеркнул, что отказ пройти через микст-зону и при нынешних правилах является нарушением. Алексеев выразил надежду на то, что и клубы будут работать с футболистами в данном отношении.

29 апреля московский «Спартак» упустил победу в матче с казанским «Рубином» (1:1). Ни один из игроков красно-белых не остановился, чтобы пообщаться с журналистами после игры.

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