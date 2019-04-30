РПЛ разрешила фанатам «Зенита» пронести оскорбительный баннер

В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали появление на трибунах матча петербургского Зенита и московского Динамо баннера оскорбительного характера. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Зенит» провел домашний матч против «Динамо» 24 апреля. Фанаты хозяев растянули баннер, где изображен герой стихотворения Сергея Михалкова милиционер Дядя Степа. Персонаж представлен алкоголиком: на столе у Дяди Степы бутылка водки, сам герой держит в руке стакан. На плече персонажа вытатуирована литера «Д», являющаяся символом московского «Динамо».

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Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги Александр Сафонов подтвердил, что содержание баннера было согласовано с лигой. Эскиз был прислан за два дня до матча против «Динамо». В РПЛ не увидели в нем оскорблений и других «запрещающих характеристик», и было принято решение разрешить баннер на стадионе.

В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует, имея в своем активе 57 очков. Ближайший преследовать петербуржцев — столичный «Локомотив» — отстает на восемь очков. «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице. В последний раз бело-голубые завоевывали медали чемпионата в 2008 году.

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