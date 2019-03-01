«Динамо» лишилось дерби на родном стадионе

Московское «Динамо» проведет матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» на «Арене Химки». Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Причина переноса встречи на другой стадион — неудовлетворительное качество газона на стадионе «Динамо». Дерби против «Спартака» должно было стать первым матчем бело-голубых после продолжительной реконструкции арены.

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Последний матч в родных стенах команда провела в ноябре 2008 года против «Томи». Во время реконструкции стадиона «Динамо» выступало на «Арене Химки».

В матче первого круга «Динамо» одержало верх над красно-белыми в гостях со счетом 2:1. После 17 матчей бело-голубые занимают 12-ю строчку турнирной таблицы. «Спартак» расположился на четвертом месте.

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