Стадион «Динамо» реконструировали

Московский стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию после десятилетней реконструкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость работ составила девять миллиардов рублей. Спорткомплекс получил название «ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина». Арена рассчитана на 26 тысяч зрителей.

Спортивный комплекс откроется в декабре 2018 года. Первый хоккейный матч состоится на малой спортивной арене 4 января, в нем столичное «Динамо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Первый футбольный матч на обновленном стадионе пройдет 10 марта — «Динамо» встретится со «Спартаком» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Стадион в Петровском парке был закрыт на реконструкцию в 2008 году. В октябре 2016-го представители футбольного «Динамо» заявляли о желании провести первый матч на обновленной арене 22 октября 2017 года — в день рождения вратаря Льва Яшина.

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