В московском ФК «Динамо» назвали дату открытия нового стадиона

Стадион «Динамо» имени Льва Яшина откроется в марте 2018 года товарищеским матчем между московскими «Динамо» и ЦСКА. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка ВТБ, член совета директоров бело-голубых Василий Титов. Его слова приводит ТАСС.

«Я лично договорился с Евгением Гинером. "Динамо" — ЦСКА — это традиционное противостояние, поэтому будет правильно открыть стадион именно таким матчем. Товарищеская встреча состоится в марте следующего года», — сказал Титов.

В октябре 2016 года сообщалось, что первый тестовый матч на возрожденном стадионе «Динамо» «ВТБ Арена парк» состоится 22 октября 2017 года — в день рождения Льва Яшина.

«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), Академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо». Площадь реализуемого проекта — около 32 гектаров. Вместимость футбольного стадиона составит порядка 27 тысяч посадочных мест.