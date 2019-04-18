На «Зенит» подали в суд из-за слов Шнурова о Москве

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал в суд на футбольный клуб «Зенит» из-за ток-шоу на канале «Z+», в котором участвовали певец Сергей Шнуров и дизайнер Артемий Лебедев. Истца возмутили произнесенные в эфире слова музыканта о Москве. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял заявление, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Разин требует привлечь Шнурова к уголовной ответственности по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Высказывания [певца], по мнению истца, являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе», — говорится в сообщении суда.

По мнению Разина, слова Шнурова формируют негативное отношение к столице, ее символам, памятникам, жителям и защитникам. Продюсер просит обязать «Зенит» удалить видеозапись ток-шоу со своих интернет-площадок и разместить официальную позицию по этому поводу.

Предварительное судебное слушание назначено на 23 мая.

Ранее Разин призывал «разбить рожу этому подонку» и подал против Шнурова заявление в полицию, чтобы привлечь исполнителя к уголовной ответственности по статье о хулиганстве.

Поводом для недовольства продюсера «Ласкового мая» стало сравнение Шнуровым в шоу «Z+» Москвы с женским половым органом, а Санкт-Петербурга — с мужским. После этого выпуска в конце марта руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение о закрытии и переформатировании видеоканала.

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