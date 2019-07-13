Гол в добавленное время принес «Спартаку» победу над новичком РПЛ

Московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч футболисты столичного клуба сумели забить только в добавленное время матча. На 94-й минуте встречи защитник «Спартака» Самуэль Жиго принес победу москвичам. Всего арбитр добавил к игре семь минут.

Открыл новый сезон матч между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола в чемпионате стал португальский хавбек бело-голубых Мигель Кардозу.

Сезон-2018/2019 «Спартак» завершил на пятой строчке. По ходу сезона клуб расстался с итальянским специалистом Массимо Каррерой. В ноябре 2018-го команду возглавил Олег Кононов.

«Сочи» обеспечил себе выход в РПЛ, заняв вторую строчку по итогам сезона-2018/2019 в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Клуб был образован в июне 2018-го.

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