«Спартак» объявил имя нового тренера

Российский специалист Олег Кононов назначен главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Соглашение «Спартака» с 52-летним тренером рассчитано до конца сезона-2018/2019. Перед Кононовым стоят задачи попадания в Лигу чемпионов и победа в Кубке России. Исполняющий обязанности главного тренера испанец Рауль Рианчо в свою очередь клуб покидает.

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Кононов наряду с тренером «Ростова» Валерием Карпиным назывался в числе кандидатов на пост главного тренера «Спартака». До назначения на эту должность он возглавлял тульский «Арсенал».

22 октября «Спартак» уволил итальянского специалиста Массимо Карреру. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды.

После 14 туров «Спартак» занимает девятую строчку в Российской премьер-лиге. В последнем матче москвичи уступили «Уфе» со счетом 0:2.

Кононов известен по своей работе в «Краснодаре». Россиянин возглавлял клуб с 2013 по 2016 год. Кононов приводил клуб к бронзовым медалям российского чемпионата и добирался до финала национального кубка.

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