«Спартаку» придется заплатить за нового тренера

Тульский «Арсенал» готов отпустить в «Спартак» главного тренера Олега Кононова, однако потребует компенсацию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, туляки запросили один миллион евро (около 74,5 миллиона рублей). «Спартаку» осталось решить, готовы ли они заплатить за Кононова.

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26 октября «Коммерсант» сообщил, что владелец красно-белых Леонид Федун не уверен в кандидатуре российского специалиста для замены Массимо Карреры, который был уволен из-за низких результатов. Параллельно представители «Спартака» ведут переговоры с Валерием Карпиным («Ростов»).

В настоящий момент обязанности тренера временно исполняет Рауль Рианчо, бывший ассистент Карреры. Итальянский специалист был во главе «Спартака» с лета 2016 года, выиграв с ним чемпионский титул в 2017-м. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

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