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Бывшему тренеру «Спартака» приписали предвзятость к русским футболистам

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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал о том, что итальянский специалист Массимо Каррера по-разному относился к легионерам и к российским футболистам команды. Слова медика приводит «Матч ТВ».

«Были ли игроки, которых Каррера за все прощал? Все прощал — не могу сказать, но к Квинси Промесу он хорошо относился. Выделял тех, кто лучше играл, хотя иностранцев уважал больше, чем русских», — заявил Хуншен. По его словам, получив назначение, Каррера резко изменился в поведении. Врач также признал, что не удивлен отставкой тренера.

28 октября сообщалось, что руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру российского тренера Валерия Карпина. Специалист, возглавляющий «Ростов», уже работал в «Спартаке» в качестве главного тренера и спортивного директора. Карпин также выступал за красно-белых в бытность игроком.

Другим претендентом на должность является наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. Тем не менее, владелец клуба Леонид Федун не уверен в кандидатуре белорусского специалиста.

22 октября в «Спартаке» объявили об уходе Карреры с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен испанец Рауль Рианчо.

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