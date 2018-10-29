Бывшему тренеру «Спартака» приписали предвзятость к русским футболистам

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал о том, что итальянский специалист Массимо Каррера по-разному относился к легионерам и к российским футболистам команды. Слова медика приводит «Матч ТВ».
«Были ли игроки, которых Каррера за все прощал? Все прощал — не могу сказать, но к Квинси Промесу он хорошо относился. Выделял тех, кто лучше играл, хотя иностранцев уважал больше, чем русских», — заявил Хуншен. По его словам, получив назначение, Каррера резко изменился в поведении. Врач также признал, что не удивлен отставкой тренера.
28 октября сообщалось, что руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру российского тренера Валерия Карпина. Специалист, возглавляющий «Ростов», уже работал в «Спартаке» в качестве главного тренера и спортивного директора. Карпин также выступал за красно-белых в бытность игроком.
Другим претендентом на должность является наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. Тем не менее, владелец клуба Леонид Федун не уверен в кандидатуре белорусского специалиста.
22 октября в «Спартаке» объявили об уходе Карреры с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен испанец Рауль Рианчо.