«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин

Представители московского «Спартака» 28 октября встретятся с тренером «Ростова» Валерием Карпиным. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Сотрудники красно-белого клуба связались с агентами Карпина до игры «Ростова» с «Анжи», которая прошла 27 октября (1:0). Специалист ответил, что до матча не будет обсуждать никаких вопросов. Отмечается, что в его контракте с «Ростовом» не прописана сумма отступных.

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В то же время «Спартак» договорился о годовом контракте с Олегом Кононовым («Арсенал», Тула), однако клуб не может согласовать сумму отступных с его клубом. Также, по информации «Коммерсанта», владелец московского клуба Леонид Федун не уверен в том, что Кононов — тот, кто нужен «Спартаку».

Красно-белые пока остаются без главного тренера. 22 октября был уволен Массимо Каррера, его место временно занял испанский специалист Рауль Рианчо.

Карпин уже дважды тренировал «Спартак»: с апреля 2009 до июня 2012-го и с ноября 2012 до марта 2014-го. Также специалист работал с испанской «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира.

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