Хозяин «Спартака» засомневался в выборе нового тренера

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не уверен в том, что российский специалист Олег Кононов идеально подходит на должность главного тренера команды. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, за кандидатуру Кононова выступает Андрей Федун, брат владельца клуба, его также поддерживают некоторые члены совета директоров. В то же время хозяин «Спартака» вместе с другими топ-менеджерами «еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения».

Материалы по теме «Я провалился» Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?

Кононов в настоящий момент тренирует тульский «Арсенал». Именно после поражения от туляков (2:3) руководство «Спартака» уволило итальянца Массимо Карреру. Исполняющим обязанности был назначен испанский специалист Рауль Рианчо.

Под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!