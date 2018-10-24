Уволенный «Спартаком» Каррера заговорил о любви к лжецам

Бывший тренер московского «Спартака», итальянец Массимо Каррера прокомментировал уход из клуба на специальной пресс-конференции. Слова 54-летнего специалиста приводит «Чемпионат.com».

Каррера выразил благодарность болельщикам клуба, а также владельцу команды Леониду Федуну. «Не стыжусь того, что я любил даже тех людей, которые оказались лживыми. Поэтому им, может быть, следует стыдиться за то, кем они являются. Это не моя проблема. Но я буду благодарен. Наши игроки всегда останутся в моем сердце», — добавил итальянец.

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22 октября стало известно об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера московского клуба. Причиной увольнения Карреры стало неудовлетворительное выступление «Спартака». Исполняющим обязанности был назначен испанский специалист Рауль Рианчо.

19 сентября из состава красно-белых были отчислены полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. После того как тренер был отправлен в отставку, футболисты вернулись в расположение первой команды «Спартака». Глушаков в своем посте в Instagram поблагодарил Карреру за совместную работу.

Под руководством Карреры «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

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