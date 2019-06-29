Кадыров поприветствовал опального капитана «Спартака»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поприветствовал полузащитника Дениса Глушакова, подписавшего контракт с грозненским «Ахматом». Пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он описал Глушакова как трудолюбивого футболиста и отметил его богатый опыт выступления на международном уровне. «Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач», — написал Кадыров.

Сам Глушаков, по словам главы Чечни, пообещал сделать все от него зависящее в составе новой команды. Кадыров же пожелал ему удачи и успехов.

О переходе Глушакова в «Ахмат» стало известно ранее 29 июня. Он подписал контракт по схеме «1+1».

Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых.

«Ахмат» в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.

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