Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков перед майскими праздниками написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с требованием не выпускать старшую дочь Валерию за пределы страны. Об этом в Twitter сообщил адвокат бывшей жены футболиста Сергей Жорин.
По мнению юриста, таким образом Глушаков отомстил за то, что суд по итогам бракоразводного процесса постановил взыскать с него алименты и оставил детей с матерью. О том, что ей запрещен выезд за границу, дочь спортсмена узнала на паспортном контроле перед вылетом в Дубай (ОАЭ).
В комментариях Жорин приложил фотографию уведомления, полученного в московском аэропорту Домодедово.
Денис и Дарья Глушаковы официально развелись в начале февраля. Суд решил, что футболист должен выплачивать бывшей супруге алименты — треть от всех доходов. Также игрок «Спартака» обязан ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.
Глушаков находится в непростых отношениях и с фанатами «Спартака», которые считают его виновником увольнения тренера Массимо Карреры. В апреле сообщалось, что руководство московского клуба решило расстаться с футболистом. Сам Глушаков от этих слухов открестился.