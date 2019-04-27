Глушаков открестился от слухов о расставании со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отказался комментировать слухи об уходе из клуба. Слова футболиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Глушаков заявил, что ничего не слышал о желании руководства избавиться от него. «Я не комментирую. Только закончил тренироваться. Даже не читал», — приводит радиостанция его комментарий.

О том, что руководство «Спартака» решило избавиться от Глушакова, стало известно ранее 27 апреля. По информации «Чемпионат.com», совет директоров не устраивают спортивные показатели Глушакова. Также отмечается, что команда планирует продать защитника Дмитрия Комбарова.

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В сентябре прошлого года Глушаков был выведен из состава по решению бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры. После ухода итальянца футболист был возвращен в команду, что негативно восприняли болельщики красно-белых. Фанаты «Спартака» посчитали Глушакова причастным к уходу Карреры и выступали за его продажу.

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.

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