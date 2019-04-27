«Спартак» решил расстаться с Глушаковым

Руководство московского «Спартака» решило расстаться с полузащитником команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, решение было принято 26 апреля на заседании совета директоров. Руководство «Спартака» не устраивают спортивные показатели Глушакова. Также отмечается, что команда планирует продать защитника Дмитрия Комбарова.

Материалы по теме «Кто может быть на месте Кононова? Любой» Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие

Контракты футболистов действуют до лета 2020 года. «Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам компенсацию. По различным данным, она составит около 3 миллионов евро Глушакову и 2,3-2,5 миллиона — Комбарову.

В сентябре прошлого года Глушаков был выведен из состава по решению бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры. После ухода итальянца футболист был возвращен в команду, что негативно восприняли болельщики красно-белых. Фанаты «Спартака» посчитали Глушакова причастным к уходу Карреры и выступали за его продажу.

Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России в сезоне-2016/2017.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!