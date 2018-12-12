«Спартак» представил будущее без Глушакова

Московский «Спартак» представил перекидной календарь на 2019 год, в котором не оказалось полузащитника Дениса Глушакова, защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова. Изображения страниц календаря опубликованы на сайте магазина клуба.

Авторы полиграфии отдали предпочтения другим футболистам «Спартака». На страницах перекидного календаря можно видеть нападающих Луиса Адриано и Зе Луиша, полузащитников Софьяна Ханни, Романа Зобнина, Фернандо, Лоренсо Мельгарехо, защитников Георгия Джикию, Илью Кутепова, Николая Рассказова, голкипера Александра Максименко.

В сентябре Глушаков, наряду с Ещенко, был выведен из состава по решению бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры и тренировался с резервистами. После ухода специалиста, Глушаков и Ещенко были возвращены в команду, что негативно восприняли болельщики красно-белых. Фанаты «Спартака» посчитали Глушакова причастным к уходу Карреры и неоднократно демонстрировали неприязнь в адрес игрока. В частности, 2 ноября часть болельщиков освистывали капитана красно-белых во время матча Кубка России против махачкалинского «Анжи», завершившегося победой «Спартака» (1:0).

Глушаков выступает в «Спартаке» с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей и забил один гол.

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