«Спартак» избавился от опального капитана

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым. Об этом сообщается на сайте клуба.

Клуб поблагодарил Глушакова за вклад в победы «Спартака» и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере. Он выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России. Также на его счету победа в Суперкубке России. Всего Глушаков провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

Материалы по теме «Кто может быть на месте Кононова? Любой» Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие

Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых, Глушакова считают причастным к уходу из команды итальянца Массимо Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и привел клуб к первому чемпионству с 2001 года. Несмотря на негативную реакцию фанатов, игрок сохранил капитанскую повязку при новом тренере Олеге Кононове.

Среди претендентов на Глушакова СМИ называли «Сочи», «Ростов» и «Крылья Советов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



