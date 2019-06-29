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«Ахмат» подписал опального капитана «Спартака»

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» заключил контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение было заключено на один год с возможностью продления еще на один. Футболист 29 июня прибудет на тренировочный сбор в Австрию.

Последним клубом Глушакова был московский «Спартак». 19 июня стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года, а в 2017-м в статусе капитана помог команде стать чемпионом России.

Полузащитник с осени 2018-го испытывал проблемы в отношениях с болельщиками красно-белых, Глушакова считают причастным к уходу из команды итальянца Массимо Карреры. Последний возглавил клуб летом 2016-го и привел его к первому чемпионству с 2001 года. Несмотря на негативную реакцию фанатов, игрок сохранил капитанскую повязку при новом тренере Олеге Кононове.

Ахмат в сезоне-2018/2019 занял восьмое место в чемпионате России.

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