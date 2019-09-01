«Зенит» обыграл «Спартак»

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл московский «Спартак» в матче восьмого тура чемпионата России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 41-й минуте забил защитник Юрий Жирков.
Для «Зенита» эта победа стала первой в последних трех матчах Премьер-лиги. Ранее питерцы сыграли вничью с «Ахматом» и проиграли «Уфе». «Спартак» проиграл впервые с третьего тура.
В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, по дополнительным показателям уступая «Краснодару». «Спартак» идем шестым.
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