Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт с гендиректором команды

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о конфликте с генеральным директором команды Томасом Цорном. Его слова в среду, 25 сентября, приводит «Чемпионат.com».

«Безусловно, чувствую поддержку со стороны генерального директора и остального руководства клуба, футболисты также это чувствуют», — заявил Кононов, отметив, что не хочет комментировать недавние действия Цорна. 23 сентября генеральный директор поставил лайк комментарию в Instagram, автор которого иронично сравнил Кононова с мэром Киева Виталием Кличко. Запись появилась под видео, на которой тренер «Спартака» выступает с мотивационной речью. Позднее Цорн удалил лайк.

25 сентября красно-белые обыграли «КАМАЗ» из Набережных Челнов в матче 1/16 финала Олимп Кубка России со счетом 2:1. Оба мяча в составе «Спартака» забил нападающий Эсекьель Понсе. За «КАМАЗ» отличился Давид Караев.

До победы над «КАМАЗом» спартаковцы проиграли три матча подряд в чемпионате России. После десяти туров Российской премьер-лиги красно-белые с 14 очками занимают девятое место в таблице.

Информация о конфликте между Кононовым и Цорном появилась минувшим летом. Недопонимание между тренером и гендиректором, приглашенным на должность в мае 2019 года, возникло во время проведения трансферной кампании.

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