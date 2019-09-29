«Спартак» проиграл четвертый матч РПЛ подряд

Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 11-го тура РПЛ прошла в Москве в воскресенье, 29 сентября, и завершилась победой гостей со счетом 2:1. На 45-й минуте за «Оренбург» забил Андрей Малых. На 63-й минуте преимущество команды удвоил Джордже Деспотович. Единственный мяч красно-белых на счету Лоренсо Мельгарехо, отличившегося на 65-й минуте. При этом «Оренбург» доигрывал матч вдесятером: на 71-й минуте вторую желтую карточку получил Даниэль Микшич.

«Спартак» проиграл четвертый матч чемпионата России кряду. В прошлом туре красно-белые уступили Уфе в гостях (0:1). Команда Олега Кононова набрала 14 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ.

Ранее 29 сентября московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл екатеринбургский «Урал». Благодаря этой победе армейцы с 25 очками единолично возглавили таблицу РПЛ. У ближайших преследователей — «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» — по 23 очка.

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