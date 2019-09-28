Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Смолов посчитал, что «Зенит» имеет привилегии в РПЛ. «Можно второе место разыгрывать, им отдавать первое. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера», — заявил он. По словам форварда, он был уверен, что после просмотра видеоповтора забитый им мяч будет отменен.

Ранее 28 сентября «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк.

После 11 туров РПЛ у трех команд по 23 очка — у «Локомотива», «Зенита» и «Ростова». По дополнительным показателям первое место занимают ростовчане, следом за ними идут железнодорожники, петербуржцы располагаются на третьем месте.

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