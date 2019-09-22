Смолов забил первый пенальти после промаха в четвертьфинале ЧМ

Российский нападающий «Локомотива» реализовал пенальти в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

29-летний форвард поразил ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки на 48-й минуте противостояния, сделав счет 2:0 в пользу москвичей. На 69-й минуте Филип Рогич сократил отставание в счете. Итоговый счет встречи — 3:2 в пользу «Локомотива».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Таким образом, Смолов впервые забил с точки с апреля 2018-го. У форварда была возможность отличиться в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале чемпионата мира против Хорватии. Смолов исполнил удар Паненки (с подсечкой) и нанес удар во вратаря. Нападающий подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов за использование нестандартной техники при исполнении удара.

Забитый мяч стал для Смолова первым за шесть недель. Форвард дважды становился лучшим бомбардиром российского чемпионата. В сезоне-2018/2019 на его счету шесть голов в 22 матчах.