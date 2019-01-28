Смолов покаялся за незабитый пенальти в четвертьфинале чемпионата мира

Нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил о незабитом пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии. Интервью с футболистом вышло в YouTube-канале журналистки и телеведущей Ксении Собчак.
Смолов подчеркнул, что команда не тренировала одиннадцатиметровые удары перед игрой с хорватами. По словам 28-летнего форварда, перед нанесением удара он чувствовал себя неуверенно. «По прошествии времени я хочу извиниться за этот удар перед страной», — сказал Смолов.
Он добавил, что манера исполнения удара (нападающий пытался подсечь мяч, или исполнить «удар Паненки» — прим. «Ленты.ру») не являлась следствием его желания выделиться. Смолов подчеркнул, что при должном исполнении технического приема он бы реализовал пенальти.
7 июля сборная России уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время и два дополнительных тайма завершились вничью (2:2). Смолов вспомнил слова американского баскетболиста Майкла Джордана. В оригинальной цитате американец подчеркивает, что за его успехом стоит череда постоянных ошибок и промахов.