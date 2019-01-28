Смолов покаялся за незабитый пенальти в четвертьфинале чемпионата мира

Нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил о незабитом пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против сборной Хорватии. Интервью с футболистом вышло в YouTube-канале журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Смолов подчеркнул, что команда не тренировала одиннадцатиметровые удары перед игрой с хорватами. По словам 28-летнего форварда, перед нанесением удара он чувствовал себя неуверенно. «По прошествии времени я хочу извиниться за этот удар перед страной», — сказал Смолов.

Материалы по теме Спасибо, ребята Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно

Он добавил, что манера исполнения удара (нападающий пытался подсечь мяч, или исполнить «удар Паненки» — прим. «Ленты.ру») не являлась следствием его желания выделиться. Смолов подчеркнул, что при должном исполнении технического приема он бы реализовал пенальти.

7 июля сборная России уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время и два дополнительных тайма завершились вничью (2:2). Смолов вспомнил слова американского баскетболиста Майкла Джордана. В оригинальной цитате американец подчеркивает, что за его успехом стоит череда постоянных ошибок и промахов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!