Смолов устыдился «русской» татуировки

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Федор Смолов продемонстрировал татуировки телеведущей Ксении Собчак. Интервью с футболистом вышло в YouTube-канале журналистки.

На левом плече Собчак заметила изображение Иисуса Христа с надписью «Мы русские — с нами Бог». «Ты выкалывать эту татуировку не стыдился, а показывать стыдишься», — сказала Собчак, заметив смущение нападающего. Смолов отметил, что нанесение татуировки является его личным делом.

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В этом же интервью 28-летний Смолов прокомментировал ситуацию вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По мнению нападающего, он смог бы предотвратить драки с участием игроков, если бы он оказался с ними рядом.

В августе 2018-го Смолов присоединился к «Локомотиву». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард отметился тремя голами в десяти матчах.

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