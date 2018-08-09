Смолов объяснил переход в «Локомотив»

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал свой переход из «Краснодара» в «Локомотив». Слова спортсмена приводит официальный сайт московского клуба.
«Я рад присоединиться к "Локомотиву" — чемпиону страны, к команде, которая будет представлять Россию в Лиге чемпионов. Это клуб с богатой историей, за который выступало огромное количество знаменитых футболистов», — отметил 28-летний Смолов. Он также добавил, что мог оказаться в московском клубе и раньше — футболист проходил просмотр у «железнодорожников» в 14-летнем возрасте. В «Локомотиве» форвард будет выступать под девятым номером.
Ранее 9 августа «Локомотив» объявил о трансфере Смолова. В официальном Instagram-аккаунте москвичи опубликовали отрывок из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», где персонаж Кот Матроскин приветствует дядю Федора.
Предыдущим клубом в карьере Смолова был «Краснодар». В составе «быков» форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Вместе со сборной России Смолов добрался до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, на турнире он не смог отличиться ни разу.