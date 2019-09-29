ЦСКА стал лидером чемпионата России

Московский ЦСКА одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник армейцев Хердур Магнуссон. Во втором тайме преимущество красно-синих увеличили полузащитники Арнор Сигурдссон (57-я) и Яка Бийол (65-я).

Таким образом, после 11 туров армейцы стали лидерами РПЛ, имея в активе 25 очков. На втором месте располагается «Ростов», на третьем — «Локомотив», на четвертом — «Зенит». У этих трех команд по 23 очка.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 6 октября.

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