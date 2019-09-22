ЦСКА победил «Краснодар» в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 22 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Армейцы забили три мяча в первом тайме: отличились Федор Чалов и Никола Влашич, оформивший дубль. Во второй половине матча за «Краснодар» дважды отличился Маркус Берг.

После десяти туров ЦСКА с 22 очками занимает второе место в таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 20 очков, расположился на четвертой строчке. Лидирует «Зенит», у петербуржцев в активе 23 очка.

Ранее 22 сентября состоялись другие матчи десятого тура РПЛ. «Сочи» обыграл столичное «Динамо» со счетом 3:2, один из мячей сочинцев эффектным дальним ударом забил нападающий Антон Заболотный. В другой встрече тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью (1:1).

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