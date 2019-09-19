ЦСКА вслед за «Краснодаром» пропустил пять мячей и был разгромлен в Лиге Европы

Московский ЦСКА на выезде проиграл болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 сентября, в городе Разград и завершилась победой хозяев со счетом 5:1. В составе «Лудогорца» отметились форварды Кристалдо Вандерсон (47-я), Йоди Лукоки (50-я), а нападающий Клаудиу Кешерю оформил хет-трик (52-я, 68-я и 73-я — с пенальти). Единственный гол в составе ЦСКА забил защитник Игорь Дивеев на 11-й минуте.

Армейцы выступают в группе H. В параллельном матче испанский «Эспаньол» и венгерский «Ференцварош» сыграли вничью — 1:1.

Ранее 19 сентября в Лиге Европы стартовал «Краснодар». Российский клуб был разгромлен швейцарским «Базелем» со счетом 5:0.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!