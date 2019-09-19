«Краснодар» пропустил пять безответных мячей в стартовой игре Лиги Европы

Российский «Краснодар» потерпел разгромное поражение от швейцарского «Базеля» в первом матче на групповом этапе Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 19 сентября, в Базеле и завершилась со счетом 5:0. В первом тайме дубль оформил полузащитник Кевин Буа (8-я и 40-я минуты). Во второй половине матча хозяева забили еще трижды: мячи на счету полузащитника Луки Зуффи (52-я) и форварда Ноа Окафора (79-я), еще один гол в свои ворота забил хавбек «Краснодара» Тони Вильена на 54-й минуте.

«Краснодар» выступает в группе C, где также играют испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор». Также в турнире стартует московский ЦСКА, который на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

17 и 18 сентября первые матчи на групповом этапе Лиги чемпионов провели «Зенит» и «Локомотив». Питерцы на выезде сыграли вничью с французским «Лионом» (1:1), а «железнодорожники» также в гостях обыграли немецкий «Байер» — 2:1.

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